في يوم السياحة العالمي.. هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد توزع هدايا على السائحين

بورسعيد - محمد عزام

قام فريق عمل هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، الثلاثاء، بتوزيع هدايا تذكارية على عدد من السائحين بالفنادق، احتفالا باليوم العالمي للسياحة.

جاء ذلك في إطار احتفال هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد بيوم السياحة العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار "Rethinking Tourism "، والذي أطلقته منظمة السياحة العالمية لهذا العام ، كما يتزامن مع الاحتفال بمرور ٢٠٠ عام على نشأة علم المصريات وفك رموز حجر رشيد.

وتوجه فريق عمل هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، ممثلا في : نجلاء عبد الكريم - مدير المكتب، ومحمد أبو الدهب - أخصائي سياحي، ونيڤين مهدي - أخصائية سياحية، بالتوجه لأحد الفنادق السياحية ببورسعيد، وتوزيع الهدايا التذكارية على بعض السائحين الموجودين ببورسعيد من جنسيات إيطالية ويابانية وأسبانية وهندية، ضمن فعاليات عدّة ومستمرة طيلة شهر سبتمبر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

هذا وقد أعرب السائحين عن امتنانهم من حفاوة الترحيب وتوزيع الهدايا، وعبروا عن سعادتهم بزيارة بورسعيد وشكرهم لشعبها المضياف.