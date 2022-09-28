فوز طالب من جامعة المنصورة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية

فريق المحافظات

أعلنت جامعة المنصورة، فوز الطالب محمد طارق الرشيدي بكلية الحاسبات والمعلومات، بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية في لعبة "كلاش رويال"، والتي أقيمت في الفترة من 23 - 25 سبتمبر 2022 في هلسنكي بفنلندا، وحصل على جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت الجامعة أن الفرعون المصري فاز في رحلته على منافسه الياباني "pandora"، ثم فاز على منافسه الكندي "sweep"، ثم فاز على منافسه البرتغالي "vitor"، ثم فاز على منافسه الأمريكي "airsurfer"، ثم فاز على منافسه الياباني "Mugi" الحاصل على بطولة كأس العالم 2021، ثم فاز على منافسه البرازيلي "Samuel Bassotto"، ثم فاز على منافسه الألماني "Morten" مرتين في النهائي.

وهنأ الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، الطالب على ما حققه من إنجاز وإعلاء شأن مصر في المسابقات الدولية.

يذكر أن عدد اللاعبين الذين تأهلوا لبطولة "كلاش رويال" على مستوى العالم 16 لاعبا، كان محمد طارق الممثل الوحيد للعرب في البطولة، وكانت الهتافات بعد حصوله على المركز الأول ب mo كلاش رويال نسبة إلى mo salah، وتم إطلاق صورة تجمع بينهما.

كما حصل محمد طارق على مركز الثاني على العالم في عام 2021، وحصل على مركز أول في 3 بطولات مؤهلة لكأس العالم في عام 2022، ويعد محمد طارق أفضل لاعب في العالم في تاريخ لعبة كلاش رويال الالكترونية.