غرفة الصناعات المعدنية: توطين صناعة مستلزمات التشييد يوفر 5 مليارات دولار للدولة

كتب رامي محيي الدين

قال المهندس طارق الجيوشى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لبحث توطين صناعة مستلزمات التشييد والبناء كان مهما جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن توطين الصناعة مستلزمات التشييد ستوفر حوالي 5 مليارات دولار للدولة المصرية في ظل أزمة الدولار.

وأشار طارق الجيوشي إلى أن نقل التكنولوجيا سواء من الغرب والصين ستوفر فرص عمل كبيرة، مما سيعود بالنفع على القطاع الخاص من خلال فتح مزيد من المصانع وتشغيل العمالة.