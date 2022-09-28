غرفة الجيزة التجارية: المعارض وفرت السلع بتخفيضات تصل 30 % خلال الشهور الماضية

كتب - إسلام سعيد

كشف محمد إمبابى رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الحكومة وفرت السلع الاستراتيجية والأساسية خلال الشهور الماضية بتخفيضات حقيقية تراوحت بين 20 إلى 30% مع انتشار المعارض السلعية فى محافظات الجمهورية، حيث تم تدشين معارض في أغلب المحافظات.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت جميع الأسواق خاصة مع خلل سلاسل التوريد العالمية، وهذا تسبب فى ارتفاع الأسعار فى العالم أجمع، لكن الحكومة المصرية كانت "سباقة" واتخذت عدة إجراءات لتهدئة أوضاع السوق والحد من حركة الارتفاعات السعرية العنيفة التى شهدها دولاً أخرى، مثل التوسع فى إنشاء المعارض السلعية فى 27 محافظة.

وتابع، أن كل الغرف التجارية نظمت معارض فى كافة المناطق، وخلال شهر ونصف فقط تم تدشين 7 معارض منها للسلع الغذائية والملابس وكعك العيد وغيرها من المنتجات، وجرى تدشين معرض ضخم فى منطقة فيصل على مساحة ألفين متر بحضور 80 عارض بتخفيضات ثم معارض المدارس بتخفيضات 30 %.

وردًا على شائعة أن الخصومات والتخفيضات وهمية، قال إمبابى: "هذا كلام خاطئ خاصة فى المعارض التى تخضع لإشراف حكومى دقيق ومراجعة للقوائم السعرية المشاركة فى المعارض، والتحدى الأكبر هو أن يكون المشاركين فى المعارض سواء تجار أو شركات يقدمون خصومات حقيقية".