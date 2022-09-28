عروسة وحصان.. جولة فى مصانع حلوى المولد النبوى بدمياط (صور)

دمياط - فريق المحافظات

تستعد أسواق محافظة دمياط لاستقبال احتفالات المولد النبوي الشريف، الزينة وشوادر الحلوايات واحدة من أهم مظاهر الاحتفال بشوارع المحافظة، الجميع يتسابق لعرض أفضل ما لديه وتقديم أصناف جديدة لعلبة "حلاوة المولد".



تجولت كاميرا تليفزيون اليوم السابع فى أحد مصانع الحلويات في دمياط، حاولنا التعرف عن قرب على "سر الصنعة". أيادٍ عاملة تقدم أكثر من 15 صنفا لتستمر حلاوة المولد أهم مظاهر الفولكلور المصري للاحتفال بهذه المناسبة.



"عشرين سنة بشتغل الشغلة دى وفرحان باللي بقدمه للناس.." بهذه العبارة بدأ الشيف هاني حديثه لنا ليؤكد قائلا: "أكتر الأصناف اللي بنقدمها أصناف شرقية، بنحاول دائما نقدم أصناف جديدة كل سنة، والحمد لله احنا متميزين في كدة".



دقائق انقطع خلالها عن الحديث، راح يقدم لنا وجبة من صنف السمسمية ليعود للحديث قائلا: "لازم نحافظ على نسب السكر، المقادير بنضيفها بنسب معقولة الكل ممكن يصنع لكن الحلواني الدمياطي عنده سر الصنعة".



في درجات حرارة مرتفعة يستمر الشيف "هاني" وفريقه في العمل لأكثر من 10 ساعات يوميا، وقال: "نعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم، ولازم درجات الحرارة تكون عالية لأن معظم شغلنا معتمد على كدة، أوقات بنصنع أصناف بتحتاج 150 درجة مئوية، لكن بنكون فرحانين لما بنقدم المنتج في الآخر".



اقترب على الانتهاء من صناعة أحد الأصناف ليعود للحديث مجددا قائلا: "السنة دي هنقدم صنف جديد وسر صناعته عندنا احنا، بنحاول دائما نقدم الجديد، ومش عايزين الناس تقلق من الأسعار احنا عاملين حساب كل حاجة".



وانتهي من حديثه قائلا: "اتعلمت الشغلانة وأنا صغير، وهعلمها لأولادى، احنا متميزين، والحلواني الدمياطي معروف إنه أشطر حلواني في مصر".



التحضير-لصناعة-حلاوة-المولد-في-دمياط



تغليف-حلاوة-المولد-في-مصانع-دمياط



حلاوة-المولد-في-دمياط



صناعة-الحلويات-في-دمياط