طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وصحو فى الإمارات حار بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير. في حين تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران. كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.



الكويت:

