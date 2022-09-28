ضبط 737 حالة إشغال وتحرير 80 محضرا فى حملات مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن رؤساء الأحياء بالإسكندرية، حملات دورية ومفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، بمتابعة نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد وذلك على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط 737 حالة إشغال طريق، والتحفظ علي 97 شيشة، وتحرير 80 محضر للمخالفين، وفرض غرامات فورية تقدر بـ30 ألف جنيه وإزالة عدد من الإعلانات غير المرخصة.

وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وإزالة الاشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أى مخالف، كثف رؤساء الأحياء الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات.

وأكدت المحافظة على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية على مدار اليوم بنطاق الأحياء.