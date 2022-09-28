ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بالخانكة ومصادرة 130 طن أسمدة وصابون ومياه غازية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة والتجارية وذلك بناء علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات هيئة الرقابة الادارية.

وتشكلت، اليوم، حملة من مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين الخانكة برئاسة مديرة الإدارة إيمان عادل، وأسفرت عن ضبط 5 مصانع تعمل بدون ترخيص، حيث تم ضبط مصنع مخصبات زراعية بدون ترخيص، وتم مصادرة 30 طن كبريتات نحاس من إنتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع، كما تم ضبط مصنع صابون سائل بدون ترخيص وتم التحفظ علي 25 طن صابون سائل من إنتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع مخلفات عبوات مياة غازية بدون ترخيص، وتم التحفظ علي 20 طن عبوات مياه غازية، بالإضافة إلي 1250 سبيكة الومنيوم، وأيضا ضبط مصنع لصناعة الغراء من جلود الحيوانات بدون ترخيص، وتم التحفظ علي 30 طن جلود، و15 أسطوانة بوتجاز كبيرة، و4000 قطعة غراء من إنتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع، وكذلك ضبط مصنع مخلفات قماش بدون ترخيص، وتم التحفظ علي 25 طن مخلفات قماش.