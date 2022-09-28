اليوم السابع
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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلو حشيش قبل ترويجها بالشرقية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:22 ص
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلو حشيش قبل ترويجها بالشرقية حملة أمنية - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على تاجر مخدرات من شمال سيناء، بحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائه بمدينة العاشر من رمضان.
 
البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، عن قيام "أنور.م.ع" 29 عاما عاطل من شمال سيناء، وله محل إقامة آخر بالعشش البدوية خلف مقابر الروبيكى دائرة قسم أول العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وترويجه على عملائه بمدينة العاشر من رمضان، خاصة مخدر الحشيش، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطه فى كمين محكم أعد له بالقرب من أحد السلاسل التجارية، دائرة قسم أول العاشر من رمضان، أثناء قيادته السيارة رقم 6127 ربع نقل نيسان، وبتفتشيه عثر بحوزته على 100 طربة لمخدر الحشيش تزن 10 كيلو جرامات ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 


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