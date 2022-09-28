"صرف الإسكندرية": متابعة جودة منتج محطات المعالجة تطبيقا لمعايير السلامة

قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بمواصلة جهودها لسلامة ومأمونية مياه الشرب فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مخرجات محطات المعالجة.

وقامت الإدارة العامة لمعامل محطات المعالجة بعمل مسح بيئى لبعض مصارف السيب النهائى لمحطات المعالجة وتم أخذ عينات من السيب النهائى لمحطات معالجة المعمورة وتوسعاتها ومحطة معالجة أبيس 6,8،وكذلك متابعة أداء محطات معالجة جلال إبراهيم والرابعة الناصرية عن طريق اخذ عينات من جميع مراحل التشغيل.

قبل نقط الالتقاء بـ1500 متر ونقط الالتقاء مع المصرف بمسافة 2500 متر لمعرفة خواص مياه المصارف وجودة المنتج لمحطة المعالجة وتاثيرها ثم تحليل العينات بمعمل الدراسات البيئية واعداد تقرير فنى.

وأكد المهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن جهود الشركة فى أعمال مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحى للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ على البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.