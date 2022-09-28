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شاهد مسار محور 26 يوليو الجديد ودوره فى إنهاء أزمة الوصول لـ 6 أكتوبر

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:23 م
شاهد مسار محور 26 يوليو الجديد ودوره فى إنهاء أزمة الوصول لـ 6 أكتوبر محور 26 يوليو
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو توضيحي لمسار مشروع تطوير محور 26 يوليو الجديد، الذي يشمل تطوير المحاور القائمة واستحداث محاور جديدة تسهم في حل أزمة المرور بالمحور القديم، وإيجاد حلول مرورية بديلة للوصول لمدينة 6 أكتوبر والمجتمعات العمرانية المحيطة بها، وذلك في ضوء جهود تطوير واستحداث شبكة الطرق بنطاق محافظة الجيزة.

ويتكون مشروع تطوير المحور من خمس مراحل، تبدأ بتطوير محور 26 يوليو الحالى من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع المحور الجديد.

يبدأ المحور من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة ويستمر حتى 6 أكتوبر، ويمر من منطقة بشتيل بالقرب من محطة قطارات الصعيد، ويتقاطع مع 3 محاور في منطقة بشتيل "محور عرابى – محور الفريق كمال عامر - الطريق الدائرى"، وينقل المحور الجديد الحركة المرورية من شارع جامعة الدول العربية عبر شارع أحمد عرابى، دون المرور بميدان لبنان.

ويشهد المشروع إنشاء نزلة من كوبرى محور عرابى لنقل حركة المرور من محور عرابى لمحور 26 يوليو الجديد، وإنشاء كوبرى بأرض المطار يربط مع كوبرى محور عرابى، ويستمر حتى الطريق الدائرى.

ويستمر مسار المحور من شارع عرابى ليصل إلى مسار المحور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى، ويتم إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالي.

وتتم أعمال تطوير وتوسعة المحور القديم بإضافة 3 حارات مرورية ثم إنشاء محور السبتية، وإنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور، بالإضافة إلى إنشاء محور سفنكس في المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبري أحمد عرابي ليصل كوبري 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته.


محور 26 يوليو الجديد

طريق إسكندرية الصحراوى

الطريق الدائرى

الجيزة



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