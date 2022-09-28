شاهد أعمال تطوير ميناء السخنة لجعل مصر مركز عالمى للتجارة

كتب سيد الخلفاوى

تستكمل وزارة النقل أعمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتضمن مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول "5584" متر وساحات تداول "6.600.000" متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول "7369" متر وساحات تداول بمساحة "2.490.227" متر مربع ،ورصيف دحرجة السيارات بطول "1060" متر وساحات تداول بمساحة "925.743" متر مربع ، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول "1400" متر وساحات تداول بمساحة "632.445" متر مربع ، ورصيف الفحم بطول "730" متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع ،ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع، بجانب التعرف على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لماهو معمول به بالمعايير العالمية مؤكداً على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وتتضمن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح/الفيوم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر.