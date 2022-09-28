شاهد أعمال تطوير الطريق الدائرى بعد تدعيمه بمنظومة إنارة حديثة

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة، فيديو عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، لأعمال تطوير الطريق الدائرى وإنارته بالكامل بعد التوسعات الأخيرة التى شهدها، والتى شملت توسعة الطريق وإعادة رصفه، ودعمه بمنظومة إنارة حديثة وأنظمة مراقبة، وإنشاء طريق خدمة أسفل الدائرى ومواقف للميكروباص وأماكن انتظار للسيارات؛ لتسهيل الحركة المرورية.

وتم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالى 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وتنفذ وزارة النقل أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، فى المسافة من تقاطع الدائرى مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوى، وقطاعات الإسكندرية الصحراوى /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالى طول 34 كم.