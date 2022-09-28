اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:29 م
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شاب يقتل ابن خاله لمروره بضائقة مالية فى الغربية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:17 م
شاب يقتل ابن خاله لمروره بضائقة مالية فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أقدم شاب على قتل ابن خاله بعدة طعنات بسلاح أبيض بقرية الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية، بسبب الغيرة ومرور المتهم بضائقة مالية وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب أمام منزله بقرية الراهبين.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م.م"25 سنة ويعمل فى كافيه خاص بوالده، حيث قام ابن خاله ويدعي"م.م" بالتعدى عليه بسلاح ابيض كان بحوزته أمام منزله، ولقى حتفه فى الحال، بسبب الغيرة ومرور المتهم بضائقة مالية، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

سمنود

مشاجرة

اخبار الحوادث



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