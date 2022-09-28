وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن الشرطة تلقت بلاغا بتهديد مزعوم بوجود قنبلة على متن الرحلة القادمة من سان فرانسيسكو إلى سنغافورة، فيما هبطت الطائرة بسلام في مطار شانغي تحت حراسة طائرات مقاتلة من طراز "أف-16 سى/دى"، وتم نقلها بعد ذلك إلى خليج بعيد لإجراء فحوصات أمنية.

وأوضح الراديو أنه تم تقييد الرجل من قبل الطاقم، فيما اعتقلته الشرطة بعد ذلك بتهمة توجيه تهديدات كاذبة بأعمال إرهابية والاشتباه في تعاطي المخدرات.