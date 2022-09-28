اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير الكويت لـ"اليوم السابع": وفد اقتصادى رفيع يزور القاهرة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:39 ص
سفير الكويت لـ"اليوم السابع": وفد اقتصادى رفيع يزور القاهرة الأسبوع المقبل سفير الكويت بالقاهرة
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال سفير الكويت لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ؛السفير غانم الغانم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم لسابع"، أن وفد اقتصادى رفيع المستوى سيصل القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، وتستمر الزيارة أيام، متوقعا نتائج إيجابية لهذه الزيارة.
 
17eae1f0-45a6-437f-ab99-8f9098ab8b8c
الزميلة إيمان حنا وسفير الكويت

وأوضح السفير الغانم، أن الوفد مكون من رئيس رئيس غرفة التجارة الكويتية وعدد كبير من كبار المستثمرين ورجال الصناعة فى الكويت، وأكد الغانم ؛ أن هناك اهتماما من المستثمر الكويتى بالاستثمار فى مصر.

 

وهناك عن ما يزيد على الف شركة كويتية تعمل منذ سنوات طويلة من اجل تدعيم الاقتصاد الوطنى فى مصر.

 

وكان السفير قد أعرب، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، عن سعادته بتولى مهمته الجديدة فى مصر وتقديم أوراق اعتماده مؤخرا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى.

 

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية التى تنطلق، الخميس المقبل، فى الكويت، قال السفير الكويتى: "إننا على أبواب مرحلة جديدة، نتمنى نجاح هذه الانتخابات فى ظل قيادة الدولة الحكيمة التى وضعت أسسا لتسير عليها العملية الديمقراطية التى تعتبر فتية إلى حد ما، ونتطلع للمستقبل الأفضل فى العلاقات بين الحكومة والسلطة والتشريعية".


الكويت

مصر والكويت

العلاقات المصرية الكويتية

سفير الكويت لدى القاهرة

اخبار مصر والكويت



الموضوعات المتعلقة

الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على حل مشاكل المستثمرين

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:56 ص

الكويت: انتخابات مجلس الأمة الخميس.. 123 مدرسة لإجراء التصويت.. المحكمة الدستورية ترفض الطلب المستعجل بوقف الانتخابات.. والدولة تؤكد: نضع خطة شاملة لإنجاح الانتخابات.. والحبس 6 أشهر وغرامة 100 دينار للمخالفين

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 04:30 م

سفير الكويت لـ"اليوم السابع": مصر والكويت ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخية متجذرة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 03:38 م

الكويت: المحكمة الدستورية ترفض الطلب المستعجل بوقف الانتخابات التشريعية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة