سفير الكويت لـ"اليوم السابع": وفد اقتصادى رفيع يزور القاهرة الأسبوع المقبل

قال سفير الكويت لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ؛السفير غانم الغانم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم لسابع"، أن وفد اقتصادى رفيع المستوى سيصل القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، وتستمر الزيارة أيام، متوقعا نتائج إيجابية لهذه الزيارة.

وأوضح السفير الغانم، أن الوفد مكون من رئيس رئيس غرفة التجارة الكويتية وعدد كبير من كبار المستثمرين ورجال الصناعة فى الكويت، وأكد الغانم ؛ أن هناك اهتماما من المستثمر الكويتى بالاستثمار فى مصر.

وهناك عن ما يزيد على الف شركة كويتية تعمل منذ سنوات طويلة من اجل تدعيم الاقتصاد الوطنى فى مصر.

وكان السفير قد أعرب، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، عن سعادته بتولى مهمته الجديدة فى مصر وتقديم أوراق اعتماده مؤخرا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى.

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية التى تنطلق، الخميس المقبل، فى الكويت، قال السفير الكويتى: "إننا على أبواب مرحلة جديدة، نتمنى نجاح هذه الانتخابات فى ظل قيادة الدولة الحكيمة التى وضعت أسسا لتسير عليها العملية الديمقراطية التى تعتبر فتية إلى حد ما، ونتطلع للمستقبل الأفضل فى العلاقات بين الحكومة والسلطة والتشريعية".