سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-9-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم الأربعاء 28-9-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى وبنك مصر سعر 18.55 جنيه للشراء، و18.73 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.58 جنيه للشراء، و18.76 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 18.76 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.76 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.55 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 18.65 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.58 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 18.54 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.59 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.62 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.