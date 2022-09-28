ستاندرد آند بورز: بريطانيا تشهد ركوداً اقتصادياً منذ الربع الثانى للعام

وكالات

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن بريطانيا في خضم ركود اقتصادي معتدل عن إجمالي العام الجاري، إذ تستعد أوروبا لمواجهة شتاء صعب ووسط زيادة مخاطر الائتمان.

وفي تقرير صادر 27 سبتمبر 2022، قالت ستاندرد آند بورز: تواجه أوروبا صعوبات وحالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط زيادة شهية المخاطرة السياسية لدى روسيا عقب خسائرها لأراض أوكرانية، إلى جانب أسعار الطاقة الباهظة التي تحفز التضخم.

وأكدت أن المملكة المتحدة في خضم ركود معتدل بدأ بالفعل في الربع الثاني وسيستمر طوال أربعة فصول متتالية، إذ تواجه الأسر تضخماً عند 9.9% وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الشتاء، ومع ذلك يرى التقرير أن تدابير الدعم المالي التي طبقتها الحكومة البريطانية ستحمي بشكل كبير ميزانيات الأسر من ضغوط التضخم الكبيرة في فصل الشتاء.

وتشير توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن بنك إنكلترا سيرفع الفائدة من 2.25% إلى 3.25% بحلول فبراير شباط العام المقبل، فيما تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبريطانيا بنحو 3.3% في 2022، قبل أن ينكمش بنسبة 0.4% في 2023.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيتوقف عن النمو في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من 2023.