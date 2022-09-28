روسيا: الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووى لصالحها

أ.ش.أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها.

وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي لإذاعة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تقنيات تلاعب لجرنا إلى الأجندة النووية، وتستخدم جميع أنواع التلاعب والمسرحيات دون أي قيود".. مضيفة:"يجري إدخال موضوع التهديد النووي بنشاط في الحياة العالمية، وتتحدث الولايات المتحدة عن هذا الموضوع بسهولة وتقوم بتطويره".

وأشارت إلى أن بلادها تنتظر رد فعل الاتحاد الأوروبي على تصريحات وزير الخارجية البولندي السابق، رادوسلاف سيكورسكي، الذي ابتهج بالأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز.

وكان وزير الخارجية البولندي السابق، رادوسلاف سيكورسكي، أعلن إبتهاجه -أمس الثلاثاء- بالأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز، وكتب تغريدة في صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، تقول: "شكرا للولايات المتحدة الأمريكية"، دون أن يحدد ما يقصده.

من جانبه، قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، "إن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطرة بحديثها عن جواز استخدام كييف السلاح الغربي في قصف دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا" موضحا أن واشنطن تحث سلطات كييف على مواصلة استخدام الأسلحة الغربية ولا تدرك خطورة هذه الأعمال.

من ناحية أخرى، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، سير التدريبات القتالية للمجندين الذين تم استدعاؤهم ضمن التعبئة الجزئية، وذلك في ميادين الرماية للمنطقة العسكرية الغربية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن شويجو حضر تدريبات على الرماية والتكتيك والتأمين الطبي وغيرها واستمع إلى تقارير من المسؤولين بشأن تنظيم التدريب القتالي للوظائف العسكرية المختلفة وتلاحم الأفراد للقتال كفريق واحد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الأربعاء الماضي التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث مني الجيش الروسي أخيرا بخسائر كبيرة.