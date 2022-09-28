رفع 75 حالة إشغال بالسوق السياحى فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية أمن أسوان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على ممشى السوق والأرصفة والطريق العام، شملت إزالة 75 حالة إشغال للباعة الجائلين بهذه المناطق، وذلك بدعم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

تأتى هذه الحملة لإزالة الإشغالات وتفريغ السوق السياحى القديم، والأسواق الجانبية منها الحارث والشواربى والسيدة نفيسة، تنفيذاً لتعليمات أشرف عطية محافظ أسوان.

صرح سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، بأن نجاح الحملة فى رفع الإشغالات والتعديات جاء نتيجة التنسيق والتعاون البناء بين المحافظة ومديرية الأمن حيث تم تأمين جهود الوحدة المحلية بتشكيلات قوات الأمن المركزى وقسم شرطة أسوان والمرافق والبحث الجنائى بإشراف من اللواء وحيد سليم نائب مدير الأمن ، واللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن والقيادات الأمنية، بالإضافة إلى وحدة فرق أمن السوق بقيادة العميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان عام المحافظة ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى والعاملين بالمحليات مدعومين بالمعدات والسيارات الثقيلة.

وأضاف رئيس مدينة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم نقل الباعة الجائلين المسجلين لدى الوحدة المحلية وتسكينهم بالسويقات الجديدة بمنطقة الجيش بإجمالى 60 من الباعة الجائلين والتى تضم 88 بايكة ومحل على مرحلتين ، وهو الذى سيتوازى مع تنفيذ حملات مماثلة لتفريغ باقى الأسواق بالمدينة من ظاهرة الإشغالات تدريجياً ، وخاصة في ظل توافر البيكات والمحلات سواء بالسويقات الجديدة أو بإعادة إستغلال المحلات فى السويقات القديمة .