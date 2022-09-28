اليوم السابع
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رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: نستهدف 100 مليار دولار صادرات فى 3 سنوات

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:54 م
رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: نستهدف 100 مليار دولار صادرات فى 3 سنوات صادرات -أرشيفية
ابراهيم حسان

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قال المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الحكومة دائمًا تستعين بالقطاع الخاص ورجال الأعمال من أجل إبداء آرائهم وتوصياتهم للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه عدد من التحديات الهامة والتي يجب إنجازها من أجل الوصول لـ100 مليار دولار صادرات.
 
وأضاف المنزلاوي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اليوم المذاع على فضائية "DMC"، إن حاليًا وصلنا لحجم 35 مليار دولار صادرات غير بترولية، لافتًا إلى إننا في حاجة لـ3 سنوات للوصول لهذا الرقم.
 
وتابع، لابد من زيادة حجم الإنتاج والاستثمارات للوصول لهذا الحجم من الصادرات، مشيرًا إلى أن الوصول للقدرة الإنتاجية على مستوى القطاعات التي تضمنت خطط لزيادة الإنتاج ستحتاج على الأقل سنة.

رئيس لجنة الصناعة

جمعية رجال الاعمال

رجال الاعمال



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