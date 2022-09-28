رئيس جامعة طنطا يهنئ العمداء الجدد ويوجه بإنهاء الاستعدادت للعام الدراسي

الغربية مصطفى عادل

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، وأحمد المسلمانى عضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا خلال الاجتماع الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتورة رانيا الامام عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، لصدور القرارات الجمهورية بتعيينهم عمداء لكليات الهندسة والطب والتربية النوعية، وانضمامهم لعضوية مجلس الجامعة، مؤكداً على ثقته فى قدراتهم على تحقيق المزيد من الانجازات بكليات الجامعة والمساهمة بشكل فاعل فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة ومستهدفات خطة التنمية الشاملة للدولة ودعم رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

خلال الاجتماع وجه رئيس جامعة طنطا عمداء الكليات بضرورة إنهاء كافة استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، ورفع كفاءة البنية التحتية والرقمية وفقاً لمعايير الجودة العالمية، موجهاً بضرورة انهاء رفع المحاضرات على منصة الجامعة الالكترونية لتقليل كثافة الطلاب بالمدرجات الجامعية، وانهاء اعتماد اللوائح الدراسية الجديدة بكليات الجامعة.

من جانبه قدم الدكتور طارق رحمى التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف واحتفالات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة ، مثمناً دور الجامعة في المشاركة الفاعلة في مبادرة "100 مليون شجرة " مشيراً إلى أن محافظة الغربية احتلت المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور واضح ومميز من منسوبي جامعة طنطا.

كما أشاد الدكتور طارق رحمي بدور جامعة طنطا الداعم لمحافظة الغربية فى أنشطة ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" وحصول محافظة الغربية على المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في تحقيق مستهدفات المبادرة، مشيراً إلى إنشاء المحافظة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي ككيان جديد، أملاً مشاركة قيادات الجامعة وكلياتها كشريك أساسي بالمجلس.