اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:34 م
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رئيس جامعة بنى سويف: محاضرات الأسبوع الأول تشمل تغير المناخ وانتصارات أكتوبر

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:20 م
رئيس جامعة بنى سويف: محاضرات الأسبوع الأول تشمل تغير المناخ وانتصارات أكتوبر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ناقش الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مع عمداء الكليات الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2022 واستعدادات الكليات لاستقبال الطلاب، حيث تستقبل الجامعة هذا العام 100 ألف طالب بجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا، بينما بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، مع وجود متابعة مستمرة على مدار الساعة، وذلك خلال ترأسه لمجلس جامعة بني سويف رقم 213 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة تخصيص المحاضرات فى الأسبوع الأول بالكليات عن التغيرات المناخية، مشيداً برؤية القيادة السياسية واهتمام الدولة على استضافة مصر لـ"كوب 27" لما هناك من أهمية بهذا الملف، مؤكداً أن الجامعة نظمت دورات تدريبية لطلاب الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتنمية الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية وأثر هذه التغيرات على المجتمع المحيط.

وتشمل المحاضرات أيضا التوعية بمبادرة حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تطوير الريف المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية، ومشاركة طلاب الجامعة فى المبادرة لغرس روح الانتماء والولاء.

وجه رئيس الجامعة بضرورة أن تكون المحاضرة عن حرب أكتوبر 1973 بمناسبة الذكري 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة وبطولات الجيش المصري الذي خلد اسمه محفورا في التاريخ بأحرفٍ من نور، وذلك بهدف غرس الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة من الشباب وطلاب الجامعة الذين لم يعاصروا تلك الانتصارات.

 


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