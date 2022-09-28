رئيس جامعة القاهرة يطمئن على الاستعدادات النهائية لاستقبال 260 ألف طالب

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالحرم الجامعى والكليات؛ للوقوف على مدى جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب، والتأكد من انتهاء الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وإتاحة مناخ دراسى ملائم، وتوفير سبل الراحة للطلاب القدامى والجدد وذلك فى إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد 2022 - 2023 المقرر له أول أكتوبر حيث تستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها.

واطمئن الدكتور الخشت، على انتهاء الكليات من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعى الجديد، والتى شملت انتهاء أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، وتزيين الحدائق، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى، ووضع اللوحات الإرشادية، وتنظيم دخول الأفراد والسيارات، وما تم من تركيب مطبات صناعية خاصة فى التقاطعات وقُرب ممرات المشاة بالحرم الجامعي.

وتفقد الدكتور الخشت، خلال الجولة، كليات الحقوق، والآداب، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والآثار، وذلك بحضور عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وأمناء الكليات ومديرو الإدارات التابعة.

والتقى الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، بعدد من الطلاب الجدد ووجه لهم بعض النصائح التى تساعدهم فى تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد والسعى من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، كما استمع الدكتور محمد الخشت إلى شكاوى الطلاب والتى استجاب لها وأصدر تعليماته الفورية بحلها فورا.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال الجولة، بضرورة مراجعة كافة المنشآت للتأكد من جاهزيتها، ورفع أية مخلفات، واتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية لضمان واستدامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، وصيانة المصاعد والتأكد من استخدامها بأمان طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية بانتظام.

جدير بالذكر أن الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسى الأول السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعًا تنتهى 5 يناير 2023، وتجرى بعدها امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير وحتى 26 يناير 2023 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهى يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023.