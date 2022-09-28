رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات الحفل الترفيهى بمناسبة العام الدراسى الجديد

فريق المحافظات

نظمت حضانة جامعة الزقازيق اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 حفلاً ترفيهياً بمناسبة العام الدراسى الجديد، قدم خلاله الأطفال الكثير من الأنشطة والفقرات الترفيهية، والتي تبين مدى حرص حضانة الجامعة على إخراج جيل جديد على وعي بالثقافة الأخلاقية والتربوية تجاه آبائهم والمجتمع.

حضر الحفل الدكتور شحته حسنى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة أميرة قطب وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والطلاب، ولمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وياسر الدرندلى مدير الحضانة، وناصر مرعي مدير عام إدارة الخدمات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ومع بداية فقرات الحفل استقبل الأطفال الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالورود تعبيراً عن فرحتهم وامتنانهم.



وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه دار الحضانة والتي تتضمن قاعات رياض الأطفال ، مشيداً بالوسائل التعليمية والترفيهية التى قام بها طالبات كلية التربية النوعية، والتجهيز الجيد بفصول الدراسة ، كما تفقد قاعة الرضع ومكتبة الحضانة والحديقة الملحقة والألعاب المختلفة التى تناسب الأعمار السنية التي سيتم قبولها بالدار بما يضمن قضاء وقتاً تعليمياً وترفيهياً ممتعاً .



وأعرب الدكتور عاطف حسين عن سعادته البالغة بهذه الاحتفالية التي أقامها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتورة جيهان يسرى وهنأ جميع الأمهات بمناسبة العام الدراسى الجديد متمنياً التوفيق لهم في حياتهم المستقبلية .



وأشارت الدكتورة جيهان يسرى إلى توفير كافة سبل الدعم والرعاية للحضانة لتحقيق أعلى مستوى من التجهيزات والخدمات المقدمة للأطفال، مؤكدةً أن الاهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية فى بناء غدٍ مشرق، فالاطفال هم الأجيال الواعدة التي سوف تحمل راية المستقبل وتقوده إلى التنمية والتقدم ، من أجل تنشئة جيل قادر على عبور المستقبل ومواجهة كافة التحديات.



جدير بالذكر أن حضانة الجامعة تقبل الأطفال من سن 4 شهور وحتى 4 سنوات ، ويتم الإشراف الأكاديمي على الحضانة من خلال كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق بإشراف الدكتور شحته حسني عميد الكلية ، حيث يتم تدريب طلاب الكلية المؤهلين في هذا التخصص من خلال (التربية العملية) للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة كتدريب ميداني طبقاً للمنهج المستخدم في الحضانات والقوانين واللوائح الخاصة بالحضانات.