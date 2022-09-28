رئيس الوزراء يعلن تفاصيل ومحاور المؤتمر الاقتصادى الأسبوع المقبل

كتبت هند مختار

كشفت مصادر مطلعة لـ" اليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل وأجندة المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر، والمحاور العامة التى سيتناولها المؤتمر والتى منها وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوطين الصناعة والاهتمام بالتصنيع المحلى وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت المصادر، أن كافة المقترحات والآراء التى ستتلقاها الحكومة من خلال الموقع الإلكتروني الذى سيتم إطلاقه ستكون محل مناقشة خلال فعاليات المؤتمر.

وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح رئيس الوزراء إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.