رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

اجتمع الشيخ خميس محمد، وكيل أول منطقة الإسكندرية الأزهرية، مع مديرى الإدارات بديوان عام المنطقة ورؤساء الإدارات التعليمية، حيث ناقش خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد من توافر الكتب والمقاعد وإعداد الجداول، وبحث الكثافة بالقاعات والفصول، وأوصى بضرورة التحضير والعمل من اليوم الأول مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
وتفقد تدريبات الترقى للمعلمين بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بمركز تدريب سموحة، والذى يتم فيه تدريب المعلمين المرشحين للترقي في حضور الدكتور مظهر حماد من إدارة التدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف.
واطمأن على توافر جميع احتياجات التدريب، وأكد أهمية التدريب وضرورة نقل أثره للمعاهد لمواكبة المستجدات والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية والمجتمع.
جاء هذا التدريب تنفيذًا لتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف ضمن البروتوكول المبرم مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، والقائم عليه إدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية بقيادة أمين عزام وقسم الكادر برئاسة صلاح حسين.
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