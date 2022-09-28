رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الشيخ خميس محمد، وكيل أول منطقة الإسكندرية الأزهرية، مع مديرى الإدارات بديوان عام المنطقة ورؤساء الإدارات التعليمية، حيث ناقش خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد من توافر الكتب والمقاعد وإعداد الجداول، وبحث الكثافة بالقاعات والفصول، وأوصى بضرورة التحضير والعمل من اليوم الأول مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.