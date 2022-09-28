ذا هيل: إدارة بايدن تتبنى "غموض استراتيجى" فى الرد على تهديد بوتين النووى

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "كيف تستخدم الولايات المتحدة الغموض الاستراتيجى لمواجهة التهديدات النووية لبوتين"، ألقت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على تحركات مسئولى إدارة جو بايدن للرد على شبح استخدام روسيا للأسلحة النووية، وقالت إنهم تبنوا شكلًا من أشكال الغموض الاستراتيجى فى محاولة لتجنب تصعيد الصراع.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين حذروا فى الأيام الأخيرة مرارًا وتكرارًا من عواقب وخيمة إذا نشرت موسكو أسلحة نووية فى حربها فى أوكرانيا، على الرغم من أنهم لم يحددوا ما قد تنطوى عليه هذه العواقب. وقد قالوا مرارًا إنهم يأخذون الحديث عن الأسلحة النووية على محمل الجد، لكنهم لم يغيروا الموقف النووى للبلاد بشكل علنى ردًا على ذلك.

ويقول الخبراء أن نهج الولايات المتحدة هو النهج الصحيح، لا سيما بالنظر إلى عدم اليقين بشأن مدى جدية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى تهديده.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد كرامر، الذى قضى ثلاث سنوات كنائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الأوروبية والأوروبية الآسيوية خلال إدارة جورج دبليو بوش قوله إنه ليست هناك حاجة لإخبار بوتين بما سنفعله بالضبط. مؤكدا "هذا هو المكان الذى يكون فيه الغموض الاستراتيجى منطقيًا".

وأضاف كرامر: "يجب أن ننتبه عندما تهدد قوة نووية باستخدام الأسلحة النووية، لكن لا ينبغى أيضًا أن نلعن ما يتعين علينا القيام به"، مجادلًا بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب ألا يدعوا خطاب بوتين يقوض دعم كييف.

واعتبرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكى جو بايدن حدد إلى حد كبير نغمة البيت الأبيض فى مقابلة "60 دقيقة" التى بثت فى وقت سابق من هذا الشهر عندما سُئل عن العواقب إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية أو كيميائية فى حربها فى أوكرانيا.