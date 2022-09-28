دراسة: الشاى يحسن الصحة الإنجابية لدى الرجال

كتبت فاطمة ياسر

نشرت جريدة ديلي ميل البريطانية، دراسة صينية توصلت إلى أن الرجال الذين يشربون الشاي قد يكون لديهم تركيز أعلى للحيوانات المنوية وعددها، حيث قاموا الباحثون بدراسة جودة الحيوانات المنوية لما يقارب 1400 رجل، وثبت فوائد تعزيز الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين شربوا الشاي ثلاثة أيام في الأسبوع.

ولذا يبحث الباحثون حول معرفة الحقيقة ما إذا كان تناول كوب كل يوم من الشاي سيكون أفضل لصحة الذكور والإنجاب وتحسين جودة الحيوانات المنوية.

وأوضح الأطباء أن الدهون تدمر جودة الحيوانات المنوية، ولهذا السبب يوضح الباحثون أن الرجال الراغبين في أن يصبحوا آباء عليهم الاهتمام بفوائد تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، وعليهم تناول الفاكهة والخضراوات الورقية ، فهذه الأطعمة تشكل تحسين تركيز الحيوانات المنوية وحركتها، وقدرتها على التحرك بكفاءة.

وفي نفس السياق، أشارت دراسات الخصوبة أيضا إلى أن اللحوم الحمراء والقهوة والوجبات الخفيفة السكرية قد تسبب تراجعا في جودة السائل المنوي، ولكن الباحثين، الذين أشرفوا على هذه الدراسة، قالوا إن آثار شرب الشاي على الحيوانات المنوية غير واضحة، ولكن في دراسة حديثة قام الباحثون الصينيون خلالها بوضع 1385 رجلا، قدموا نحو 4 عينات للسائل المنوي لكل منهم بين أبريل 2017 ويوليو 2018.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في المجلة العلمية Chemosphere، أن 28% من الرجال الذين يتناولون الشاي بينما 72% لم يشربوا، وثبتت الدراسة أنه مقارنةً بمن لا يشربون الشاي، فإن الذين تناولوا كوب من المشروب الساخن لديهم تركيز أعلى من الحيوانات المنوية، وعدد الحيوانات المنوية، وهو العدد الإجمالي للحيوانات المنوية لكل قذف.