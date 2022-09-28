اليوم السابع
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خادمة وراء سرقة مظروف بداخله عملات أجنبية من شخص فى القاهرة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:42 ص
خادمة وراء سرقة مظروف بداخله عملات أجنبية من شخص فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مظروف بداخله مبلغ مالى "عملات أجنبية"  من داخل الشقة سكنه، واتهم خادمته بارتكاب الواقعة.
 
 
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما أضافت بسابقة قيامها بسرقة مبلغ مالى آخر من مسكن المجنى عليه، وتم بإرشادها ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها.

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