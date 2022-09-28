حياة كريمة بالأقصر.. استمرار تركيب كابلات أرضية ومد شبكات الصرف بقرية النمسا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد يقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، إنه يجرى متابعة استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، كما أنه جارى استمرار العمل على قدم وساق بمشروع الصرف الصحى بالنمسا.

ويضيف رئيس مجلس قروى النمسا، لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات حياة كريمة بالقرى تضم إنشاء جناح إبتدائى بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليما أساسيا، وتجرى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجارى إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسى، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الابتدائية، وجارٍ العمل فى صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح ابتدائى بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى، وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

فيما صرح اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى استمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا تحت قيادة المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا تابعت استمرار العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



إستمرار تركيب كابلات أرضية بقرية النمسا



جانب من العمل بمشروع الصرف الصحي بالنمسا



جانب من مد وتركيب كابلات أرضية بقرية النمسا



مشروع الصرف الصحي بالنمسا ضمن حياة كريمة