اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:50 م
أكرم القصاص
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حملات مكثفة لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بمدينة دمياط

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:28 م
حملات مكثفة لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بمدينة دمياط جانب من الحملات
دمياط معتز الشربيني

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 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتنفيذ حملة مكبرة لغلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية بمنطقة شارع وزير، وشارع نافع بنطاق قطاع جنوب وذلك بمشاركة أحمد قامش مدير إدارة رخص المحلات، السيد نعيم ممثل عن الإدارة التعليمية وذلك ضمن خطة المحافظة لعودة الانضباط للعملية التعليمية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تمنع تكرار تلك المخالفات.

 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط،وبرئاسة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب.


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