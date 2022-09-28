اليوم السابع
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حسام بدراوى: مستقبل التعليم أهم المحاور المطروحة فى رؤية مصر 2030

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:59 ص
حسام بدراوى: مستقبل التعليم أهم المحاور المطروحة فى رؤية مصر 2030 جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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قام  الدكتور حسام بدراوى، بإلقاء الضوء علي رؤيته الشخصية لمستقبل التعليم في مصر، وهو من أهم المحاور المطروحة فى رؤية مصر 2030، باعتبار التعليم هو قاطرة التنمية لأى دولة من دول العالم المتحضر.
 
وتحدث بداروي، خلال استضافه بروتاري نزهة الإسكندرية برئاسة لمياء جعفرعن رؤية مصر 2030، والاحتياج لتحديثها إلى رؤية لـ 2050 وربطها بالرؤية الأممية والأفريقية، مشددا على أن التحدى ليس في وضع الرؤية بل في تطبيقها واستدامتها، ووجود كيان مؤسسي لمتابعة تطبيقها بناء علي مؤشرات متفق عليها. 
 
كما أشار إلي تغير وتطور فلسفة التعليم واستمرارها بغض النظر عن العمر ، والاحتياج للمرونة والتناغم مع تغيرات واحتياجات المستقبل، موضحا أن مدرسة اليوم  تحتاج الي الرقمنة والي الأنسنة، لافتا إلى أننا نحتاج ان نركب ونقود حركة التكنولوچيا مع تأسيس القيم الانسانية في نفس الوقت. 
 
وفي نهاية اللقاء  قام د. بدراوي بالتوقيع علي كتبة الثلاثة الجديدة " حوارات مع الشباب حول جمهورية جديدة" وكتاب " دعوة للتفكير" و "رومانسيات منسية".
 
 

حسام بدراوى

روتارى الاسكندرية

التعليم

خطة 2030

الحوار الوطنى



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