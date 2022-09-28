حبس سائق سرق مظروفا يحوى مبلغ مالية من شخص فى الموسكى 4 أيام

كتب سليم على

قررت نيابة المرسكى الجزئية، حبس سائق سيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مظروفا يحوى مبالغ مالية من شخص فى دائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بأنه حال استقلاله سيارة أُجرة وبحوزته حقيبة يد ومظروف يحوى مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"، وسماعة أذن لتوصيله لإحدى المناطق وعقب نزوله من السيارة اكتشف سرقة المظروف.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحديد قائدها (مقيم بمحافظة الجيزة) كما تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".