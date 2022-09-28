جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 616 مليون حالة

أ.ش.أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 616 مليونا و158 ألفا و813 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و539 ألفا و943 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و57 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ685 ألفا و835 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و584 وفاة.