جولات بحرية وزيارات سياحية للفِرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية اليوم وأمس برنامجا سياحيا مميزا للفِرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين، حيث قامت بتنفيذ برنامج لزيارة لمتحف آثار الإسماعيلية أمس بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة و مرور 200 عام علي نشأة علم المصريات وفك رموز حجر رشيد.

كما قامت اليوم بتنفيذ رحلة بحرية بقناة السويس بالتعاون مع هيئة قناة السويس للتعرف على أهم شريان حيوي للتجارة الدولية، حيث تناول فريق العلاقات العامة بهيئة قناة السويس شرح أهمية قناة السويس وتاريخ حفرها و قناة السويس الجديدة و دورها في رفع التصنيف العالمي لقناة السويس، و تعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري و استيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مع توفير كل عوامل السلامة و الأمان للسفن العابرة لتظل قناة السويس الخيار الأول لمشغلي السفن على الطرق المرتبطة بها.

وقد أبدى أعضاء فرق الهند والسودان وفلسطين إعجباهم بهذا الإنجاز، وحرصوا على التقاط صور فوتوغرافية؛ لتوثيق زيارتهم لقناة السويس.