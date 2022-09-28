اليوم السابع
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جنايات سوهاج تجدد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوما

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:26 ص
جنايات سوهاج تجدد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوما حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين، تجديد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة أرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام.
 
 
كانت نيابة سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام الى جماعة ارهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.

 


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