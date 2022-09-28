جنايات سوهاج تجدد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوما

كانت نيابة سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام الى جماعة ارهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.