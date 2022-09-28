جامعة الإسكندرية الأهلية: مد فترة دفع المصروفات لـ6 أكتوبر

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية مد فترة دفع المصروفات المقررة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين تم قبولهم بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية إلى يوم الخميس 6 أكتوبر 2022.



وقال، بيان الجامعة، اليوم إن مد المدة جاء لاستكمال إجراءات القبول (دفع كامل مصروفات الفصل الدراسي الأول بواقع 50% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج) ذلك بمبني كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) سموحة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً واليكم 10 معلومات عن جامعة الإسكندرية الأهلية..



1- بدء استقبال الطلاب فى أكتوبر المقبل

2- الدراسة بالجامعة ستكون بنظام البرامج الدراسية

3- استقبال الطلاب فى 5 كليات جديدة

4- الكليات التى تستقبل الطلاب هو : الطب ، طب الاسنان ، العلوم، الهندسة ، الصيدلة وعلوم الحاسب

5- الجامعة فى منطقة سموحة الجديدة

6- الجامعة تكثف اجتماعاتها بتجهيز المبانى لاستقبال الطلاب

7- توفير كل التجهيزات والامكانيات البشرية لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب

8- جميع التخصصات ستكون على مستوى ذو تنافسية عالمية وإقليمية

9- سيكون هناك تكامل تام بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الاهلية

10- جارى تجهيز المعامل البحثية على أكمل وجه لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب وتحقيق جودة التعليم.