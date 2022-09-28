اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:56 م
أكرم القصاص
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جامعة الإسكندرية الأهلية: مد فترة دفع المصروفات لـ6 أكتوبر

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:30 م
جامعة الإسكندرية الأهلية: مد فترة دفع المصروفات لـ6 أكتوبر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية مد فترة دفع المصروفات المقررة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين تم قبولهم بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية إلى يوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

وقال، بيان الجامعة، اليوم إن مد المدة جاء لاستكمال إجراءات القبول (دفع كامل مصروفات الفصل الدراسي الأول بواقع 50% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج) ذلك بمبني كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفي (CDC) سموحة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً واليكم 10 معلومات عن جامعة الإسكندرية الأهلية..

1- بدء استقبال الطلاب فى أكتوبر المقبل
2- الدراسة بالجامعة ستكون بنظام البرامج الدراسية
3- استقبال الطلاب فى 5 كليات جديدة
4- الكليات التى تستقبل الطلاب هو : الطب ، طب الاسنان ، العلوم، الهندسة ، الصيدلة وعلوم الحاسب
5- الجامعة فى منطقة سموحة الجديدة
6- الجامعة تكثف اجتماعاتها بتجهيز المبانى لاستقبال الطلاب
7- توفير كل التجهيزات والامكانيات البشرية لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب
8- جميع التخصصات ستكون على مستوى ذو تنافسية عالمية وإقليمية
9- سيكون هناك تكامل تام بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الاهلية
10- جارى تجهيز المعامل البحثية على أكمل وجه لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب وتحقيق جودة التعليم.


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