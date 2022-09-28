جامعة أسيوط تحصد المركز الأول فى مجال الغناء الجماعى.. صور

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط علي دور معهد إعداد القادة في تأصيل فكرة الحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية من خلال الفن لخلق روح إيجابية وتنافسية بين الطلاب وإبراز مواهبهم بما يسهم في صقل شخصية الطلاب وتنمية روح التعاون بينهم وفي هذا الإطار هنأ الدكتور أحمد المنشاوي أبنائه طلاب وطالبات جامعة أسيوط المشاركين بالمهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان لحصولهم علي المركز الأول في مجال الغناء الجماعي ( الكورال ) علي مستوي 17 جامعة مصرية .

ومن جانبه، أعرب الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية عن فخره بتميز وتفوق طلاب جامعة أسيوط وحرصهم علي الفوز وحصد المركز الأول في مجال الغناء الجماعي علي مستوي 17 جامعة مصرية مشتركة بالمهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان، مشيداً بالقيادة السياسية التي تولي اهتماماً كبيراً بالفنون التي تساعد الطلاب في إطلاق القدرات الإبداعية لديهم.

وفي هذا الشأن، صرح الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية أن الطلاب الفائزين في مجال الغناء الفردي هم الطالب مصطفي محمد خلف، ميرنا مكرم ثابت، مادونا سامح داود، مضيفاً ان الطلاب الفائزين في مجال العزف الفردي هم الطالب أحمد محمد عبد العال في العزف علي آلة الكمان، الطالب إستيفن أيمن بقطر في العزف علي آلة العود .