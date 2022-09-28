تنمية المشروعات ينفذ مشروعات كثيفة العمالة للمساهمة فى تطوير المناطق العشوائية

كتب إسلام سعيد

عقد مؤتمر صحفي بالقاهرة؛ لاستعراض نتائج الأعمال وإنجازات برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في محافظتي القاهرة والجيزة والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتي القاهرة والجيزة وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي (EU).

وحضر المؤتمر كلمينس فيدال دى لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية في مصر وماركو مليورلى رئيس قسم التحول الأخضر والمستدام بالاتحاد الأوروبى والمهندس خالد فتحى رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ولفيف من مسئولي الجهاز و الجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

وأكد المهندس خالد فتحي رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات في العرض التقديمى خلال المؤتمر الصحفى على أن برنامج الارتقاء الحضرى اعتمد على محورين الأول تطوير البنية الأساسية في 4 مناطق في القاهرة والجيزة بناء علي التنسيق مع المحافظتين ومعرفة احتياجات المناطق العشوائية بهما وتم الاتفاق علي تنفيذ العديد من المشروعات ومنها ورصف الطرق وتوفير مياه صالحة للشرب وشبكات صرف صحى وترميم المدارس والوحدات الصحية والمحور الثانى تمثل في تطوير مهارات المواطنين خاصة من الشباب والفتيات لتأهيلهم ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريبهن علي تشغيلها وتوفير التمويل اللازم لاقامة هذه المشروعات من خلال موارد جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف أن هناك عدد من المشروعات الناجحة التي نفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها مشروع الطريق الصاعد بعزبة خير الله في محافظة القاهرة الذى تم خلاله تطوير السلم الصاعد القائم من شارع المحجر إلى منطقة الجبخانة وكذلك إنشاء سلم جديد مما يسهل وصول أهل عزبة خير الله للخدمات أسفل الجبل على سبيل المثال محطة مترو الزهراء والمدارس المتواجدة بالمنطقة كما تم تطوير شارع المحجر أهمية خاصة نظراً لارتباطه بالطريق الصاعد لتسهيل حركة السكان والبضائع خاصة منتجات الورش المنتشرة بالمنطقة إلى داخل وخارج نطاق عزبة خير الله .

وأضاف فتحى أنه في منطقة الزاوية الحمراء تم تنفيذ مشروعين لتطوير سوق مدينة النور وسوق طلخا الرسمي للإرتقاء بالأنشطة التجارية وذلك من خلال نقل الباعة الجائلين إلى وحدات بيع نظامية في إطار سوق حضاري يوفر الخدمة لأهالي المنطقة وتتوافر فيه عناصر الأمن والنظام ويتفق مع الاشتراطات البيئية، الصحية ويراعى اعتبارات السلامة للبائعين والمترددين على سوقي النور وطلخا.

وفى منطقة ميت عقبة بالجيزة تم تطوير شبكات الصرف الصحي بطريق الخدمة لمحور 26 يوليو، شارع بين البلدين ومتفرعاته، شارع الجامع ومتفرعاته وشارع مدرسة الأزهار وخلفها كما تم تنفيذ مشروع تطويرشبكة تغذية المياه وإنشاء خزان أرضي بأرض اللواء لرفع كفاءة شبكة المياه لتحقيق مستوى أفضل لجودة حياة السكان (حوالي 8700 أسرة)، اشتملت أعمال التطوير على توفير شبكات مياه للمناطق غير المخططة، وإنشاء خزان أرضي لتغذية الشبكة بشكل مستمر.

وأكد فتحي بأن كل هذه المشروعات تم تنفيذها باستخدام نظم العمالة الكثيفة حيث يتم استبدال الالات و المعدات الضخمة بالقدرات البشرية لتوفير اكبر عدد من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة مما يعطي بعد اقتصادي مضاف لتنفيذ هذه المشروعات.