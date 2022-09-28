تعرف على مركز مصر الثقافى الإسلامى بعد فوزه كأفضل مشروع فى العالم

أحمد إبراهيم الشريف

فاز مبنى مركز مصر الثقافى الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأفضل مبنى لـ مشروع ثقافى فى العالم، حسبما أعلنت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية.

ومشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، يقع فى قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

ويتكون المركز من:

مسجد مصر



تبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع ويحتوي علي 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع.

يتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

يبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية : 40 ألف مصلٍ، يبلغ عدد المصلين بالساحة السفلية : 55 ألف مصلٍ، يبلغ إجمالي عدد المصلين 107 آلاف مصلٍ.

وترتفع المأذنتين حوالى 140 مترًا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2 .

يتوفر بالدور الأرضى للمأذنة الفراغات المختلفة من حمامات ومتجر هدايا و غرفة التذاكر و مكتب ادارى و غيرهم من الخدمات اللازمة للمبنى، و يتوسطه سلم شرفي يصل لارتفاع 133 م من المأذنة مع مصعد لذوى الإحتياجات الخاصة.

وتبلغ المساحة الكلية للقاعة الشرقية حوالى 3055 م2 تتوسطها قبة اسلامية, ينقسم المبني الى 3 قاعات رئيسية , تسع قاعتين الي 200 فرد لكل منهم أما القاعه الثالثة فتسع 400 فرد.

للمبني 4 مداخل رئيسية ، وتم إضافة عدد 4 مكاتب ادارية للمبني موزعين على طابقين.

تبلغ المساحة الكلية للقاعة الغربية حوالى 2800 م2 تتوسطها قبة.

يتكون المبني من قاعة رئيسية مخصصة لكبار الزوار تبلغ مساحتها حوالى 800 م2 , و عدد 2 صالون رئاسى تبلغ مساحة الصالون الواحد 130 م2 , كذلك توفير غرفة استقبال رئاسية تبلغ مساحتها 20 م2

للمبني 3 مداخل رئيسية وتم اضافة عدد 4 مكاتب ادارية للمبني موزعين على طابقين.





المبنى الخدمى الشرقى



للمبنى 4 بوابات تعمل كمداخل رئيسية تربط بين الساحة الثانوية و الساحة العلوية للمسجد.

تبلغ المساحة الكلية للمبنى حوالى 45260 م 2 و تنقسم الفراغات الى محلات تجارية و مكتبة عامة بمساحة 300 م2 و غرفتين لتحفيظ القرآن تبلغ مساحة الواحدة 100 م2, و قاعة للصلاة تبلغ مساحتها 1700 م2 وقاعة متعددة الاستخدامات تبلغ مساحتها 650 م2 و حمامات و أماكن للوضوء لخدمة المسجد

المبنى الخدمى الغربى



للمبنى 4 بوابات تعمل كمداخل رئيسية تربط بين الساحة الثانوية و الساحة العلوية للمسجد

تبلغ المساحة الكلية للمبنى حوالى 33085 م 2 وتنقسم الفراغات الى محلات تجارية و مركز اعلامى ملحق بها عدد 3 مكاتب ادارية, وحمامات وأماكن للوضوء لخدمة المسجد

المركز التجارى الثقافى



للمبنى بوابتين تعمل كمداخل رئيسية و مدخلين فرعيين

تربط بين الساحة الثانوية و الساحة العلوية للمسجد.تبلغ المساحة الكلية المبنى 59765 م 2.

وتنقسم الفراغات الى محلات تجارية وغرف إدارية و غرف اجتماعات.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأن فوز 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق ارقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهى المحددات والمعايير التى طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشدد على الالتزام بها فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات :

- أفضل مشروع نقل في العالم "محطة عدلي منصور التبادلية".

افضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- افضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل".

- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس".

- افضل مشروع بيئي فى العالم "مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية".