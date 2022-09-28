تعرف على جهود الداخلية لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع الغذائية

أحمد إسماعيل

واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتمكنت من ضبط (1653) قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1653) قضية تموينية متنوعة من بينها:-

ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (8٫500 طن "دقيق أبيض") وكذا (455) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (10طن أسمنت - 125٫869 طن "دقيق أبيض – خل طعام – سكر – أرز – سمسم – نشا – سودانى – عسل - أعلاف – أسمدة" – 1484 قطعة أحذية - 11296 عبوة سجائر)، وكذا (718) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 127 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 83 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 35 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 22 قضية توقف عن الإنتاج – 431 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (39٫900 طن دقيق بلدى مدعم – 600 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (34) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (16٫44 طن "سكر مدعم" – 10 طن "مازوت" –30 إسطوانة بوتاجاز – 192539 لتر مواد بترولية).. بحجم مضبوطات بلغت (200٫709 طن – 600 رغيف بلدى مدعم - 30 إسطوانة بوتاجاز - 192539 لتر مواد بترولية - 11296 عبوة "سجائر" – 1484 قطعة "أحذية" – 10 طن "مازوت").. كان أبرزها الآتى:

ضبط (20 طن "سكر حر") معبأ داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

 ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (29,05 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

 ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة قنا) لتجميعه كمية قدرها (15,1 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

 ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الطوب الطفلى - بمحافظة المنوفية) لتجميعه كمية قدرها (10 طن مواد بترولية "مازوت") قام المذكور بتجميعها دون التعاقد مع الهيئة المختصة لإستخدامها فى المجال الصناعى مستولياً على الدعم المقرر.

 ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (8,5 طن دقيق أبيض) معبأ داخل شكائر قام المذكور بتخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرية أمن (السويس).. عن ضبط (115) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (119٫973 طن – 476430 عبوة – 18561 قطعة – 179000 لتر –

30 إسطوانة – 700 متر).. أبرزها:

 ضبط (12,300 طن "مكرونة – مسلى – دقيق أبيض – سكر حر – حلوى المولد") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المديرين المسئولين عن 3 مخازن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة السويس.

 ضبط (11,2 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة السويس.

 ضبط (3,2 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة السويس.

 ضبط (35 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض" – 55200 عبوة "منظفات صناعية متعددة الأغراض") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة السويس

 ضبط (المديرين المسئولين عن (4) محطات لتموين السيارات - بمحافظة السويس) لتجميعهم كمية قدرها (104033 لتر "سولار – بنزين") قام المذكورين بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وكذا تصرفهم فى كمية قدرها (75000 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") ببيعها بالسوق السوداء مستولين على الدعم المقرر.

 وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (128 قطعة "9 قطعة صوتية – 59 قطعة ضوئية – 60 قطعة ملصق").

 ضبط (3,5 طن "مقطعات لحوم – مصنعات لحوم – كبدة مجمدة") بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحه للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللوان والقوام والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

 ضبط (5,200 طن "تونة – كاتشب") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

 ضبط (1,250000 قرص أدوية منشطات – مقويات – مكملات غذائية) بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات) بمحافظة القاهرة.

 كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (38) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (14026 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.