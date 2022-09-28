تعرف على السيرة الذاتية للدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الجديد

كتب محمد صبحى

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل رئيسا ل جامعة حلوان لمدة اربع سنوات.

ويذكر أن الدكتور سيد قنديل قد حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة التصميمات المطبوعة جامعة حلوان 1990، ماجستير فى الفنون الجميلة (إدوارد مونش كفنان تعبيرى جرافيكى) 1995، دكتوراه فى الفنون الجميلة (الجذور الأفريقية والجرمانية القديمة وأثرها على التعبيرية الألمانية) 1998.

وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وكان عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2011 حتى 2014، وكيل نقابة الفنانين التشكيلين من 2011 وحتى الآن.

وله العديد من المعارض الخاصة منها معرض بالمنصورة 1987، معرض بقاعة الفنون الجميلة قسم الجرافيك 1988، معرض فى ماتشيراتا ` ايطاليا 1989، معرض بأتيليه القاهرة 1993، معرض فى `أوربينو` ايطاليا 1997، معرض بالمركز الثقافى المصرى بروما 1997، معرض بقاعة اخناتون بمجمع الفنون بالزمالك 1998، معرض بقاعة كلية الفنون الجميلة بالزمالك 1998، معرض بقاعة إخناتون ( 4 أ، 4 ب ) بمجمع الفنون بالزمالك 2001، معرض بقاعة ( إخناتون ) بمجمع الفنون بالزمالك 2002، 2003، معرض بقصر ثقافة روض الفرج 2003، معرض بقاعة كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 2004، معرض بقاعة ( أحمد صبرى ) بمركز الجزيرة للفنون سبتمبر 2007، معرض بمركز الفنون بمدينة طشقند -أوزبكستان 2008، معرض بقاعة كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 2008، معرض ( ثورة وجوه ) بقاعة بيكاسو بالزمالك ديسمبر 2014، معرض بقاعة بيكاسو بالزمالك 2015، معرض بجاليرى إبداع مارس 2019.

كذلك شارك في عدد من المعارض الجماعية المحلية حيث اشترك فى العديد من معارض جماعية من خلال كلية الفنون الجميلة فترة الدراسة 1986 - 1990، صالون الجمعية الأهلية عام 1992، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 22 ) 1991، صالون الشباب الثانى 1990، الثالث 1991، الرابع 1992، الخامس 1993، السادس 1994، السابع 1995، التاسع 1997 بالقاهرة، معرض ضحايا الزلزال بنقابة التشكيليين 1993، معرض خمس فنانين شباب بالقاعة المستديرة بنقابة الفنانين التشكيليين بالأوبرا 1993، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 23 ) 1993، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 24 ) 1995، معرض احدى عشر فنان جرافيك بمجمع الفنون بالقاهرة 1996، معرض ( 15 فنان ) بقاعة توت بالمهندسين 1997، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 25 ) 1997، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 26 ) 1999، صالون الأعمال الفنية الصغيرة الثالث 1999، الرابع 2000، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 28 ) 2003، معرض فن الجرافيك القومى الدورة الثالثة 2005، المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 29 ) 2005، بانوراما الفن التشكيلى المعاصر المصاحب للدورة العربية 2007، معرض المعارض للاقتناء بمتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية مايو 2008، معرض مئوية الفنون الجميلة بقصر الفنون بالأوبرا 2008، معرض ( اسكتش أم دودلز ) مركز محمود مختار 2008، معرض ( إحتفالية سيد درويش ) بمركز محمود مختار 2008، معرض مئوية الفنون الجميلة بقصر الفنون بالأوبرا 2008، معرض مؤتمر كلية الفنون الجميلة بالمنيا 2008، معرض ( قسم 75 سنة جرافيك ) كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 2009، مهرجان الإبداع التشكيلى الثالث ( المعرض العام الدورة الثانية والثلاثون ) 2009، معرض ( فنانى المنصورة ) بقصر ثقافة المنصورة 2010، صالون القاهرة ( 56 ) للفنون التشكيلية بقصر الفنون مارس 2013، معرض أساتذة كليات الفنون العربية المصاحب لمؤتمر جمعية كليات الفنون الجميلة العربية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك 2013، معرض ( لوحة لكل بيت ) بنقابة الفنانين التشكيليين 2014، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 36 ) يونيو 2014، معرض ( فن الجرافيك المصرى المعاصر ) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ابريل 2015، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 37 ) 2015، معرض قناة السويس الجديدة ( الماضى - الحاضر- المستقبل) بقصر الفنون بالأوبرا - أغسطس 2015، معرض فن الجرافيك القومى الدورة الرابعة 2016، صالون القاهرة ( 57 ) للفنون التشكيلية بقصر الفنون فبراير 2016، معرض بجاليرى ( ضى ) بالمهندسين - مارس 2016، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 38 ) مايو 2016، معرض ( قناة السويس .. عصر جديد ) بمركز كرمة بن هانىء - متحف أحمد شوقى - أغسطس 2016، معرض ( فكرة ) بقاعتى ( نهضة مصر - إيزيس ) بمركز محمود مختار الثقافى - متحف محمود مختار يوليو 2017، معرض ( اتكلمى ) بكلية الفنون الجميلة - الزمالك نوفمبر 2017، صالون القاهرة (58 ) للفنون التشكيلية بقصر الفنون مارس 2018، صالون أتيلية القاهرة ( ذاكرة للأجيال 2019 ) بقاعتى ( راتب صديق ومحمد ناجى ) بأتيلية القاهرة يناير 2019، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 41 ) فبراير 2020، صالون القاهرة ( 59 ) للفنون التشكيلية بقصر الفنون أكتوبر 2020، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 42 ) أغسطس 2021، معرض بعنوان ( مختارات عربية ) الرابع بجاليرى ( ضى ) للفنون والثقافة بالمهندسين يونيو 2022.

هذا بالإضافة إلى المعارض الجماعية الدولية/المعارض الخارجية وهي:

- معرض البيئة المصرية فى فرنسا عام 1989 .

- معرض خمس فنانين شباب بطرابلس ليبيا 1993 .

- بينالى الحفر الدولى بلوبليانا - يوغوسلافيا 1995 .

- بينالى الحفر الدولى بكراكوف - بولندا 1996.

- معرض جماعى بالمركز الثقافى المصرى روما 1997.

- بينالى براتسلافا 1998.

- ترينالى مصر الدولى الثالث لفن الجرافيك 2001 .

- المعرض الدولى للطبعة الفنية لفنانى مصر وأوربينو بإيطاليا - مكتبة الإسكندرية 2002 .

- ترينالى مصر الدولى الرابع لفن الجرافيك 2003 .

- معرض ( حوار جرافيكى بين ضفتى المتوسط) بالمركز الثقافى المصرى بروما 2003 .

- معرض بالمركز الثقافى المصرى بأمريكا 2003 .

- بانوراما الجرافيك المصرى المعاصر 2004 .

- بينالى الحفر الدولى والصور الجديدة 12 (سارسال ـ فال دى فرانس) ـ فرنسا ، نوفمبر 2005 .

- ترينالى مصر الدولى الخامس لفن الجرافيك 2006 .

- معرض الفن المصرى المعاصر بمدينة الرباط - المغرب 2007 .

- بينالى سارسال الدولى بفرنسا 2009 - 2011 .

- معرض أساتذة كلية الفنون الجميلة بالأكاديمية المصرية بروما 2012 .

- معرض مصاحب لمهرجان السينما الأفريقية الأقصر 2015 .

- الملتقى الدولى الثانى لفنون الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر إبريل 2018.

- صالون الجنوب الدولى السادس بكلية الفنون الجميلة بالأقصر ديسمبر 2018.

- منتدى جامعة الأقصر الإفريقى بكلية الفنون الجميلة بالأقصر فبراير 2020 ( ضيف شرف).

وقد حصل سيادته على عدد من البعثات و المنح منها:

- منحة لايطاليا لدراسة تقنيات الليثوجراف لمدة 8 شهور من الحكومة الإيطالية أوربينو 1996.

كما أن للدكتور سيد قنديل عدد من المهام الفنية التى كلف بها و الاسهامات العامة وهي:

- عضو مجلس إدارة جمعية خريجى الفنون الجميلة 1992 .

- عضو لجنة تحكيم مسابقة الفنون التشكيلية للمعاهد العليا بوزارة التعليم العالى لاعوام 2003 ، 2004 ، 2005 : 2010 .

- عضو لجنة تحكيم صالون الشباب السادس عشر 2004 .

- عضو لجنة توصيف وتوثيق متحف الجرافيك المصرى الدولى 2004 .

- عضو لجنة اعداد موسوعة فن الجرافيك المصرى المعاصر 2005 .

- عضو لجنة تحكيم صالون الشباب 2008 .

- عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى لمئوية الفنون الجميلة 2008 .

- رئيس لجنة تحكيم مسابقة الفنون التشكيلية للمعاهد العليا بوزارة التعليم العالى لأعوام 2003 ، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010 .

- عضو اللجنة العليا لترينالى الجرافيك 2009 .

- منسق زيارة المراجعين النظراء لتقيم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان نوفمبر 2009 - 2015.

- نائب وحدة ضمان الجودة بالكلية ديسمبر 2009 .

- عضو لجنة المراجعين النظراء لتقيم كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية نوفمبر 2010 .

- وكيل نقابة الفنانين التشكيليين 2011 .

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