تعرف على أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الأربعاء

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الدواجن فى مصر اليوم استقرارا ملحوظا، وبلغت أسعار الكيلو مستويات تراوحت من 30-32 جنيهًا تسليم أرض المزرعة بحسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 37 جنيها وأقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.



متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم: سعر كيلو الأبيض 31 جنيها للكيلو بالمزرعة.

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو.

كتكوت أبيض يسجل سعر 6 جنيهات إلى 6.25 جنيه.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 4.50 جنيه للكيلو.

أمهات بيضاء 28 جنيها.