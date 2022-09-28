تعديل محاور المرور وإزالة الإشغالات للقضاء على التكدس بالهانوفيل فى الإسكندرية

قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت إشراف اللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس وحدة الإزالة الفورية، والسيد موسى رئيس حي العجمي، وبالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب المعنيين بتقديم دراسة لوضع الميدان بعد إزالة مجسم العروسة وقاعدته الخرسانية، وذلك للقضاء على الاختناق والتكدس المرورى.

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بوضع حلول لمنع التكدس المرورى بمدخل الهانوفيل الرئيسى بالعجمى.

وقد تم البدء في تنفيذ توصيات الدراسة بتعديل حركة المرور بحيث يقوم القادم من شارع الهانوفيل ويرغب في الدخول في الشارع مرة أخرى بالدوران من نهاية الشارع من مكان التمثال بدل المسار الإجباري السابق الذي كان يلزم القادم من شارع الهانوفيل الدخول في طريق إسكندرية مطروح ثم الدوران والرجوع منه إلى شارع الهانوفيل، وكان ذلك يحدث أزمة مرورية كبيره، وتكدس على مدار الساعة.

وقام حى العجمى بتثبيت نقطة تمركز بالميدان لإزالة كافة الإشغالات وضمان عدم عودتها لتسهيل الحركة المرورية، وتخفيف الضغط على هذه المنطقة.

يأتي ذلك بعد جولة تفقدية قام بها المحافظ بمدخل الهانوفيل الرئيسي، والتي أكد خلالها أن المحافظة حريصة على دراسة كافة الحلول والمقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على التكدس المروري الذي يعاني منه المواطنين بشارع الهانوفيل.