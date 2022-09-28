تشييع جثامين 4 طلاب طب انقلبت بهم سيارة ملاكي في ترعة بالشرقية.. صور

شيع الآلاف من أهالي مركز الحسينية بالشرقية، مساء اليوم الأربعاء، جنازات جثامين طلاب الطب الأربعة ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مياه ترعة بدائرة مركز فاقوس بالشرقية، والذي أودى بحياتهم وتسبب في إصابة زميل لهم، وذلك من مشرحة مستشفى فاقوس بعد قرار جهات التحقيق بالتصريح بدفن المتوفين الأربعة.

وحرص الآلاف على وداع الطلاب الأربعة وتشييعهم إلى مأواهم الأخير، إذ تم تشييع كل جثمان بمسقط رأس صاحبه، والجنازات الأربعة خرجت جميعها من مركز ومدينة الحسينية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع كلًا من: وتوفى كل من: أحمد أشرف محمد علي شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، فيما أصيب كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة، جميعهم طلبة في كلية الطب، مقيمين في مركز الحسينية، كانوا يستقلون السيارة.

جرى انتشال جثامين الشباب الخمسة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفين الأربعة.