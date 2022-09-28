تسمم أسرتين فى طما بسوهاج عقب تناولهم طعامًا فاسدًا

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج أسرة مكونة من 7 أشخاص مصابين بحالة إعياء والم بالبطن على إُر تناولهم طعاما منزليا فاسدا تم تحت المصابين الــ 7 تحت الملاحظة الطبية والحالة العامة مستقرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بإصابة 7 أشخاص من بينهم 3 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية فاسدة وتم نقلهم للمستشفى المركزى بمدينة طما لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول شيماء م ع 30 سنة ربة منزل والطفل أحمد ا ح 8 سنة تلميذ، والطفل خالد ا ح 6 سنة تلميذ " نجلي الاولي " وشيماء م ع ع 24 سنة ربة منزل، وهيام ع ا 31 سنة ربة منزل ، وأحمد ح ع 26 سنة عامل ، والطفلة إيمان ع ح ع 5 سنوات جميعهم أسرة واحده ويقيمون دائرة المركز من إلى مستشفى طما المركزي يعانون حالة إعياء وقيئ ادعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبه طعام منزلي فاسد ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.