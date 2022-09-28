تدريبات توعوية حول التغيرات المناخية لمعلمى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر فعاليات الدورات التدريبية المكثفة حول ظاهرة التغيرات المناخية لدعم القيادات والمعلمين فى مختلف الإدارات التعليمية بالأقصر، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ رقم 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنمية الوعى بقضية التغيرات المناخية وفى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتلك القضية.

وفى هذا الصدد قدمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر فعاليات التدريبات التوعوية للتغيرات المناخية بإدارة إسنا التعليمية على مدار يوم 27 سبتمبر و28 سبتمبر الجارى، بمقر مدرسة إسنا الثانوية بنات، وذلك بحضور مدير إدارة إسنا محسن أحمد، ومدراء التعليم الإعدادى والابتدائى والثانوى والصحة والسكان.

ويقول موسى عبد الله مسئول التربية البيئية والسكانية، والمشرف على الدورات التدريبية بتعليم الأقصر، إنه تم البدء فى فعاليات الدورات التدريبية للمعلمين بجميع المدارس والإدارات التعليمية حول ظاهرة التغيرات المناخية، بتقديم دورة تدريب لدعم معلمى إدارة البياضية التعليمية، وكذلك تم بدء تقديم دورة بحضور مدير إدارة الزينية ووكيل الإدارة ورؤساء الأقسام التعليم الإبتدائي والإعدادية والثانوي والتربية البيئية والسكانية والصحية، وكذلك دورة مدير إدارة القرنة ووكيل الإدارة ورؤساء الأقسام التعليم الإبتدائي والإعدادية والثانوي والتربية البيئية والسكانية والصحية.

وأكدت المديرية أنه من المقرر تدريب 150 معلما بكل إدارة تعليمية لجميع مراحل التعليم المختلفة، بواقع 1050 معلما كمرحلة ثانية، حيث يتم تدريب ما يقرب 3000 معلم من خلال تدريب الترقيات لهم بقاعات مختلفة على مستوى المديرية، بجانب الأكاديمية وبالتنسيق مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، بالإضافة إلى تدريب جميع مديرى ووكلاء المدارس فى الفترة الحالية على التغيرات المناخية، جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر مع مديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل التعليمية فى المديرية والإدارات التعليمية لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد.



الأقصر تقدم تدريبات توعوية حول التغيرات المناخية بإسنا



تدريبات توعوية حول التغيرات المناخية لقيادات ومعلمين إسنا



تعليم الأقصر تقدم تدريبات توعوية حول التغيرات المناخية



حضور تدريبات توعوية حول التغيرات المناخية بإسنا



فعاليات تدريبات توعوية حول التغيرات المناخية لقيادات ومعلمين بإسنا



