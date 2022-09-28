تحويلات مرورية لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو من خلال تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى لكوبرى تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع محور 26 يوليو "بنفس موقع نفق الأمن المركزى الذى تم هدمه".

وذلك أعلى الإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه ميدان لبنان (بإجمالى عدد 12 كمرة) ، الأمر الذى يستلزم غلق عرضى لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر فى إتجاه ميدان لبنان وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو المؤدى إلى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى فى اتجاه محطة الرسوم ، والقادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب فى الوصول إلى ميدان لبنان يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) ومنه إلى منزل الدائرى المؤدى إلى محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابى، وذلك على أن تكون أعمال رفع الكمر الخرسانى على النحو التالى:

ـ رفع عدد (6) كمرة خرسانية اعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم.

ـ رفع عدد (6) كمرة خرسانية اعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 7/10/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.