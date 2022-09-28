تجديد تعيين وكلاء فى كليتى التجارة والصيدلة بجامعة السادات

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور خالد جعفر القائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، قرارات بتجديد تعيين وكلاء بكليات التجارة والصيدلة.

وتم تجديد تعيين الدكتور عمار فتحى موسى الأستاذ مساعد بقسم إدارة اعمال بكلية التجارة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع.

كما تم تعيين الدكتور ياسر إبراهيم داود ـ الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية بكلية التجارة وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتعيين الدكتور محمد موسى شحاته الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة وكيل الكلية لشئون الدراسات والبحوث.

وتعيين الدكتورة منى محمد أحمد الأستاذة بقسم الأدوية بكلية الصيدلة وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب.

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات بالتوفيق والسداد للجميع، مؤكدًا على ضرورة السعى الدائم للنهوض بقطاعات.